السعودية اليوم / "المقومات التنموية في مدن وقرى الخرج" ورشة عمل بمدينة السيح غداً



السيح 15 ربيع الأول 1441هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

‏تنظم محافظة الخرج بالتعاون مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز غدًا، ورشة عمل لمناقشة المقومات التنموية في مدن ومراكز وقرى الخرج ، وتعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح.

وتتناول ورشة العمل التي يشارك فيها مسؤولي القطاعات الحكومية ورجال الأعمال وعدد من قيادات الجامعة ، عدد من المحاور منها المقوم الصناعي ، والاقتصادي ، والسياحي ، والتعليمي والثقافي ، إلى جانب المقوم الزراعي ، والعام.

يذكر أن مدينة السيح عاصمة الخرج الحديثة ومركزها الإداري والاقتصادي شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قفزات حضارية جعلت منها مدينة عصرية، حيث تعد من المدن الواعدة اقتصادياً ، وتتمتع بمزايا ومقومات اقتصادية جاذبة تكسب هذه المدينة مناخا ناجحا للاستثمار، ‏وتحتضن العديد من المنشآت الاقتصادية والحكومية المهمة.

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08:07ت م

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