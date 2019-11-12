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تحذير من قنصلية المملكة في هونج كونج

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2019-11-12

تحذير من قنصلية المملكة في هونج كونج

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، المواطنين من التوجه إلى مناطق عدة؛ نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.

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وقالت القنصلية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “تود القنصلية التنبيه على المواطنين السعوديين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى مناطقSai Wan Ho, Kwai Fong, Kowloon Tong نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، في ظل استمرار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون بدءاً من أمس 11 نوفمبر.

وتشهد هونج كونج منذ أمس مظاهرات ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الغاضبين في مناطق عدة.

وأطلقت شرطة هونج كونج، النار على المحتجين؛ فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.

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