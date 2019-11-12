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موعد إعلان سعر الاكتتاب في أرامكو رسميًا
سعر الطرح النهائي في 5 ديسمبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت سامبا كابيتال، مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، أن الأحد المقبل هو موعد إعلان سعر الاكتتاب رسميًا.
وأوضحت الشركة في بيان لها، إرشادات الاكتتاب للطرح العام الأولي لأسهم أرامكو، أن المكتتبين الأفراد سيكتتبون بناء على سعر محدد، وهو السعر الأعلى للنطاق السعري الذي سيتم إعلانه مع بدء الطرح للأفراد يوم الأحد.
وأشارت إلى أن فترة الطرح للمكتتبين الأفراد تبدأ من تاريخ 17-11-2019 م، وتنتهي في يوم 28-11-2019م.
فيما سيتم تحديد وإعلان سعر الطرح النهائي في الخامس من شهر ديسمبر المقبل.
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