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حريق مبنى من ثلاثة طوابق بمحايل

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2019-11-12

حريق مبنى من ثلاثة طوابق بمحايل

فرق الدفاع المدني باشرت الحادث

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير أمس نشوب حريق في مبنى مكون من ثلاثة طوابق بقرية ترقش شمال المحافظة.

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وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن مدني محايل باشر مساء أمس الاثنين بلاغاً عن وقوع حالة حريق في مبنى يقع بقرية ترقش شمال محافظة محايل مكون من ثلاثة طوابق حيث انحصر الحريق بغرفة بالطابق الثالث مساحتها (٣*٤)م٢.

وعملت فرق الدفاع المدني على احتواء وإخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة فيما لم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد.

وأشار السيد إلى أن سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الأولي يشير إلى التماس كهربائي في التمديدات الكهربائية بجهاز التكييف بالغرفة.

 

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