نادي الإبل يخصص وحدة مدعومة بفرقة أمنية لكشف العبث بالأسواق

خصص نادي الإبل وحدة للمراقبة وكشف العبث، مدعومة بفرقة أمنية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته الرابعة، التي ستنطلق في 15 ديسمبر المقبل؛ لضمان سلامة الأسواق من الغش والعبث .

يأتي ذلك ضمن أولويات النادي لرفع الثقة لدى مرتاديه ومحاربة العبث، بالتزامن مع انطلاق سوق الإبل أمس في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض .

وعمل نادي الإبل على إقامة موقع السوق الجديد بالقرب من شارع الدهناء التجاري على امتداد ستة كيلومترات لسوق الإبل وعرض 400 متر، وإنشاء طرق ممهدة لمخارج السيارات؛ لعزل مخيمات المشاركين عن موقع السوق وضمان السلامة المرورية.

وجهز نادي الإبل أكثر من 300 حظيرة مخصصة لبيع الإبل، تبلغ تكلفة إيجار الوحدة منها 2500 ريال، كما شدد النادي على منع إقامة شبوك لبيع الإبل في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

يُشار إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل أخذ على عاتقه تنظيم أكبر أسواق الإبل في الشرق الأوسط بإتاحة سوق الإبل لمحبيها ضمن فعاليات المهرجان، إضافة إلى إقامة مزاد النخبة الذي يعد المزاد العالمي الأول المخصص لنوادر الإبل.