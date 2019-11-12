القبض على مقيم عربي طعن رجلين وامرأة بمنتزه الملك عبدالله

أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين، القبض على مقيم عربي بحوزته سكين، استخدمه في طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (٨:٠٠) من مساء اليوم الاثنين، حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأه من أعضاء فرقةٍ مسرحية، خلال تقديمهم عرضًا حيًا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بحي الملز وسط العاصمة الرياض.
وأشار المتحدث إلى أنه تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه المسرح، وألقي القبض عليه، وتبين أنه مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر ٣٣ عامًا، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحية مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.
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