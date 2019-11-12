السعودية اليوم / تسجيل إصابة جديدة بالحصبة في الولايات المتحدة



واشنطن 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

كشف تقرير صادر اليوم من إدارة الصحة في ولاية جورجيا الأميركية عن تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض الحصبة مطلع هذا الأسبوع، إذ تشهد البلاد أسوأ تفش للمرض المعدي والقاتل أحياناً فيما يقرب من ثلاثة عقود.

ووفقاً لإدارة الصحة فقد تأكدت الإصابة بالحصبة يوم السبت الماضي لأحد السكان في جنوب شرق الولاية الذي لم يسبق له تلقي اللقاح من المرض.

وبدأ التفشي الأخير للحصبة في نيويورك في أكتوبر 2018، وارتبط بشكل عام برفض آباء تطعيم أطفالهم بما يهدد إنهاء وضع الولايات المتحدة كدولة خالية من المرض.

وسجلت البلاد حتى الثالث من أكتوبر 1250 حالة إصابة بالحصبة منذ بداية العام في 31 ولاية.

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