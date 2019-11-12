الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

هبطت أسعار الذهب، أمس، الاثنين إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد عن ثلاثة أشهر، مخترقة مستوى دعم فني، بفعل الإقبال على المخاطرة الذي أبقى مؤشرات الأسهم الأميركية قرب مستويات قياسية مرتفعة بينما يترقب المستثمرون أنباء عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.1 في المئة إلى 1456.98 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الخامس من أغسطس.

وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1457.10 دولار.

وتعافت الأسهم الأمريكية من مستويات منخفضة اليوم الإثنين لتحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة سجلتها الأسبوع الماضي.

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لكن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بكين تريد إبرام صفقة بأكثر مما هو يريد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المئة إلى 16.84 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ منتصف أغسطس.

وانخفض البلاتين واحدا في المئة إلى 877.43 دولار للأوقية بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من أكتوبر.

وهبط البلاديوم 3.2 في المئة إلى 1686.93 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ العاشر من أكتوبر.