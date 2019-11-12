فيديو.. جندي مصاب بالحد الجنوبي بعد بتر قدمه: أنا في نعمة

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أبطال الحد الجنوبي مثال يحتذى به في الشجاعة والإقدام والإيمان بقضاء الله وقدره، قدموا أرواحهم رخيصة للدفاع عن الدين والوطن ضد كل من تسول له نفسه المساس ولو بشبر من ثرى هذا الوطن الطاهر.

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ومن هؤلاء الأبطال جندي مصاب في معارك الحد الجنوبي، تعرض لإصابة خطيرة استدعت بتر قدمه لإنقاذ حياته.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للجندي المصاب، وهو منوم في المستشفى ويتحدث بمعنويات مرتفعة ورضا تام بقضاء الله عن بتر قدميه في إحدى العمليات بالحد الجنوبي.

وقال الجندي المصاب لرفقائه الذين زاروه في المستشفى: “أقدامي هذي ما فكرت فيها، الله اللي خلقها والله اللي أخذها، والحمد لله على كل حال”، مضيفًا أنه سعيد وفي أكبر نعمة من الله.