- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. جندي مصاب بالحد الجنوبي بعد بتر قدمه: أنا في نعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. جندي مصاب بالحد الجنوبي بعد بتر قدمه: أنا في نعمة
الله اللي خلقها والله اللي أخذها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أبطال الحد الجنوبي مثال يحتذى به في الشجاعة والإقدام والإيمان بقضاء الله وقدره، قدموا أرواحهم رخيصة للدفاع عن الدين والوطن ضد كل من تسول له نفسه المساس ولو بشبر من ثرى هذا الوطن الطاهر.
ومن هؤلاء الأبطال جندي مصاب في معارك الحد الجنوبي، تعرض لإصابة خطيرة استدعت بتر قدمه لإنقاذ حياته.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للجندي المصاب، وهو منوم في المستشفى ويتحدث بمعنويات مرتفعة ورضا تام بقضاء الله عن بتر قدميه في إحدى العمليات بالحد الجنوبي.
وقال الجندي المصاب لرفقائه الذين زاروه في المستشفى: “أقدامي هذي ما فكرت فيها، الله اللي خلقها والله اللي أخذها، والحمد لله على كل حال”، مضيفًا أنه سعيد وفي أكبر نعمة من الله.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جندي مصاب بالحد الجنوبي بعد بتر قدمه: أنا في نعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.