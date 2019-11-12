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2019-11-12 فيديو.. رسالة مهمة من الصحة لـ المواطنين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements دعت وزارة الصحة، جميع المواطنين إلى تناول لقاح الالتهاب الرئوي، وذلك من خلال التوجه لأقرب مركز صحي. وقالت الوزارة في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الالتهاب الرئوي قد يمنعك من رؤية أحبابك، بادر بأخذ لقاح الالتهاب الرئوي من أقرب مركز صحي لك”.

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