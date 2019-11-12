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أمطار رعدية وغبار على معظم المناطق 

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2019-11-12

أمطار رعدية وغبار على معظم المناطق 

تسبب تدني الرؤية الأفقية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم (الثلاثاء)، استمرار تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة الجوية تشمل مناطق تبوك والجوف والمدينة المنورة وحائل والقصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والحدود الشمالية ومنطقة الرياض.

كما توقعت الأرصاد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة، ويُتوقع أن تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة غدًا في مكة المكرمة (35 درجة)، وأدنى درجة حرارة في طريف (10 درجات).

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