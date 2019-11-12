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2019-11-11 القبض على مقيم طعن 3 بفرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements ألقت شرطة الرياض القبض على مقيم عربي بحوزته سلاح أبيض (سكين)، طعن به رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله. وأكدت مصادر مطلعة، وفقًا لـ”الإخبارية”، أن حالة المصابين مستقرة.







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