شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة.. مواطن يخنق طليقته في شقة مفروشة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)استيقظ أهالي حي العزيزية في العاصمة المقدسة أمس (الإثنين) على جريمة بشعة هزت أرجاءه، حين أقدم مواطن في العقد الخامس من العمر على قتل طليقته داخل إحدى الشقق المفروشة. وفيما تحفظت الجهات الأمنية في مكة المكرمة على الجاني، كشفت مصادر«الخليج 365» تلقي عمليات (911) بمنطقة مكة المكرمة بلاغ مواطن يبلغ من العمر 48 سنة يفيد بقتل طليقته، سعودية الجنسية وتبلغ من العمر (٤٢ سنة)، خنقاً.
من جهتها، أكدت فرق الهلال الأحمر التي باشرت الحادثة وفاة السيدة وتمت إحالة البلاغ لقسم العزيزية. ولا زالت الجهات الأمنية تحقق في الواقعة تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة.
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