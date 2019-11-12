شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: صعقة تسقط مواطناً من الدور الثالث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

توفي مواطن في العقد الرابع من عمره، إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله وسقوطه من الطابق الثالث بعمارة في مكة المكرمة.

وحسب المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، تلقى مركز العمليات الموحد بلاغا، مفاده سقوط شخص من الدور الثالث إلى الثاني بسبب صعق كهربائي أثناء عمله لإصلاح أعمال كهربائية في سطح منزل بشارع أم القرى.

وبين أنه تم إنزاله عن طريق فرقة الدفاع المدني، وبعد الكشف عليه عن طريق الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى، وتم استكمال الإجراءات اللازمة وتسليم الحالة لمندوب الشرطة، للتحقيق في مسببات الحادثة.