شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يطلع على خطط تطوير «الإيواء السياحي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين) في مقر الإمارة بجدة، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد العمري.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال فرع هيئة السياحة في المنطقة، وخطط تطوير خدمات مرافق الإيواء السياحي. وتضم منطقة مكة المكرمة أكثر من 1499 فندقاً، وما يزيد على 1200 وحدة سكنية مفروشة، إضافة إلى قرابة 656 وكالة سفر وسياحة. من جهة ثانية، تسلّم الأمير بدر بن سلطان، التقرير الإحصائي لميناء جدة الإسلامي الذي سلّمه له أمس في مقر الإمارة بجدة، مدير عام الميناء عبدالله الزمعي.

وتضمن التقرير تفصيلاً عن أعمال الميناء، ومن أهمها: زيادة أعداد الحاويات خلال 2019، بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل معدل دوران الحاوية إلى أقل من 5 أيام بعد أن كانت تصل إلى 15 يوماً.

ومن المتوقع بحسب التقرير، فإن إجمالي أوزان البضائع المتناولة بلغ خلال العام الجاري 57 مليون طن، كما يتوقع أن يبلغ عدد الحاويات المناولة 4.6 ملايين حاوية.