شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» ترصد محميات لقرش الحوت في البحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رصد باحثون دوليون بقيادة علماء البحار في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ما مجموعه 84 سمكة قرش مختلفة في «شعب حبل»، وهي شعاب مرجانية تقع بين الساحل المطل على محافظة الليث في المملكة وجزيرة جبل الليث في البحر الأحمر. فيما يؤكد مدير مركز أبحاث البحر الأحمر أستاذ علوم البحار في «كاوست» الدكتور مايكل برومين أن المركز يدرس على مدى سنوات رصد وتحليل البيانات الصوتية والسلبية بعدما لاحظ تجمع أسماك القرش (الحوت) في شهري أبريل ومايو، وعودتها للتكاثر بانتظام خلال عام.

ويدرس علماء «كاوست» بالتعاون مع باحثين من معهد وودز هول لعلوم المحيطات (WHOI) في الولايات المتحدة الأمريكية حركة أسماك قرش الحوت وأماكن تجمعاتها وتكاثرها، مستخدمين مزيجا من 3 تقنيات علمية: التعداد المرئي، والرصد الصوتي، والقياس عن بعد عبر الأقمار الصناعية. فيما نشرت مجلة (PLOS ONE) العلمية الدراسة التي تستغرق 6 سنوات من الرصد والتتبع وتحديد أنماط حركة أسماك قرش الحوت على المدى الطويل، لاسيما أن الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها IUCN صنف أسماك قرش الحوت من الكائنات الحية المهددة بالانقراض، إثر انخفاض تعداده بأكثر من 50% في الأجيال الثلاثة الماضية، ما يستدعي جهودا كبيرة لحفاظ هذا النوع من الأسماك، والمتبقي الوحيد بعد انقراض الأنواع الأخرى.