شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يكرم 9 فائزين بجائزة الملك خالد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة «شركاء التنمية»، و«التميّز للمنظمات غير الربحية»، و«الاستدامة».

ولدى وصول الملك سلمان مقر الحفل، كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأعضاء هيئة الجائزة.

وشاهد خادم الحرمين الشريفين عروضاً عن الفائزين بالجائزة، ثم تفضل بتسليم الجوائز للفائزين بفروع الجائزة هذا العام، إذ سلم جائزة المركز الأول في فرع «شركاء التنمية»، عن مبادرة «وتين» وتسلمها مؤسس المبادرة الدكتور تميم محمد الغنام، وسلَّم جائزة المركز الثاني عن مبادرة «إحياء» وتسلمتها أضواء خالد الشماسي، كما سلَّم خادم الحرمين الشريفين جائزة المركز الثالث عن مبادرة «دراجتي السعودية» وتسلمها عبدالله علي الوثلان.

وسلَّم الملك سلمان جائزة المركز الأول في فرع «التميز للمنظمات غير الربحية» لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي)، وتسلمها إمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، كما سلَّم جائزة المركز الثاني لجمعية «الأولى» النسائية الخيرية، وتسلمتها الدكتورة هالة الشاعر، وسلَّم جائزة المركز الثالث لجمعية «زهرة لسرطان الثدي»، وتسلمتها الدكتورة سعاد بن عامر.

وفي فرع «الاستدامة»، سلَّم خادم الحرمين الشريفين جائزة المركز الأول لـ«شركة أرامكو السعودية ـ مصفاة ينبع» وتسلمها المهندس أمين حسن الناصر، فيما سلم جائزة المركز الثاني لـ«شركة تاتا للخدمات الاستشارية» وتسلمتها الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، كما سلم جائزة المركز الثالث لـ«شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات» «سبكيم» وتسلمها المهندس خالد عبدالله الزامل.

عقب ذلك، تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية بهذه المناسبة، تشرف بتقديمها مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز. ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين مع الفائزين بالفروع الثلاثة للجائزة. وغادر بعدها خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

من جهته، أكد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن مؤسسة الملك خالد منذ نشأتها إلى اليوم، تتبنى سياسات تسعى إلى علاج جذور المعضلات الاجتماعية، وتمكين الفئات المستهدفة في المجتمع من أداء دور اقتصادي واجتماعي، مبيناً أن هذا لن يتحقق إلا بالاستثمار في القطاع غير الربحي، استثماراً قادراً على تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في المملكة.

ورحب في كلمته خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019، بخادم الحرمين الشريفين في حفل جائزة الملك خالد لهذا العام، معرباً عن شكره له على دعمه الكريم للمؤسسات غير الربحية في المملكة ومن بينها مؤسسة الملك خالد وجائزتها، الذي هو حافز كبير وشحذ للهمم وشد للعزم لكل من ينتمي لهذه المؤسسات والمستفيدين منها، مما كان له الأثر الإيجابي الفعال في زيادة أعداد هذه المنظمات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الأمير فيصل بن خالد: «إن القطاع غير الربحي يشكل المحور الثالث من أسس التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي يشهدها وطننا الحبيب، لذا سعت رؤية المملكة 2030 إلى الارتقاء به، ورفع مساهماته في إجمالي الناتج المحلي، ورفع نسبة المشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي».

وأوضح أن جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة تسعى إلى تكريم الأفراد والمنظمات والمبادرات التي تقدم حلولاً مستدامة للتحديات المجتمعية، كما تكرم شركات تميزت في تبني الاستدامة، مبيناً أن الجائزة توفر دراسة متخصصة تحليلية للقدرات التنظيمية لجميع المرشحين لها، كما أنها تقرن بطاقة الأداء الناتجة عن هذا التقييم بفرص تعليمية ودعم متخصص، الأمر الذي يمكن هذه المؤسسات من متابعة التحسن والابتكار والتطور، لإنجاز الهدف المنشود من هذه الجهات لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد أن جائزة الملك خالد تحرص على تحفيز شركات القطاع الخاص ممارسات الاستدامة وذلك بتعريف مواطن القوة والتحديات لتلك الشركات، لتتمكن من العمل عليها، مشيراً إلى أن الأعمال التجارية التي استفادت من الجائزة خلال السنوات السابقة تقوم بدور رائد ومهم في دعم الخطط الحكومية والقطاع غير الربحي والمجتمع، حيث تكون مشاريعها ضمن منظومة مسؤولة ترعى مصالحها ومصالح المجتمع سوية، وبذلك يكون لها دور واضح وفعال في تحقيق الاستدامة ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك ألقى الأمين العام للجائزة سعود بن عبدالرحمن الشمري، كلمة استعرض فيها أهداف جائزة الملك خالد، وقدم عرضاً عن فروعها، معلناً أسماء الفائزين بها لهذا العام، وإسهاماتهم في تنمية المجتمع ومشاركاتهم في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

الفائزون

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بالجائزة

• مبادرة «وتين»

• مبادرة «إحياء»

• مبادرة «دراجتي السعودية»

فرع «شركاء التنمية»:

• جمعية التنمية الأسرية بالمدينة

• جمعية «الأولى» النسائية الخيرية

• جمعية «زهرة لسرطان الثدي»

فرع «التميز للمنظمات غير الربحية»:

• شركة أرامكو السعودية ـ مصفاة ينبع

• شركة تاتا للخدمات الاستشارية

• شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

فرع «الاستدامة»: