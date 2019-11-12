شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يستقبل نائب وزير الدفاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مسقط)

استقبل سلطان عمان قابوس بن سعيد، أمس (الإثنين) في بيت البركة بمسقط، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الأمير خالد بن سلمان نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى السلطان قابوس بن سعيد، وتمنياته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني بمزيد من التقدم والازدهار.

فيما بعث السلطان قابوس مع الأمير خالد بن سلمان، تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق بمزيد من التطور والنماء.

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من جهة ثانية، التقى نائب وزير الدفاع أمس في مقر وزارة الـدفـاع بالعاصـمة الـعمانـية مـسقط، الـوزيـر الـمسؤول عـن شـؤون الدفاع العماني بـدر بـن سـعود بـن حـارب الـبوسـعيدي، وذلك في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان.

وبحث الأمير خالد بن سلمان خلال اللقاء عـددا مـن الموضوعات شملت تعزيز الـعلاقـات الـثنائـية بـين الـبلديـن الـشقيقين، والجهود المشـتركـة لحـمايـة أمـن المنطقة، كما تناول اللقاء سبل تعزيـز الجهود المشـتركـة لـمحاربـة الـتطرف والإرهاب، وسـبل تـدعـيم مـجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي نهاية اللقاء تسلم نائب وزير الدفاع هدية تذكارية من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني.

وكان الأمير خالد بن سلمان وصل إلى العاصمة العمانية مسقط أمس في زيارة رسمية.