الفيصل يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري ألمانيا وفيتنام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الإثنين) في مقر الإمارة بجدة، سفيري جهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، وجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة فوفيت زونغ، كلا على حدة. استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الإثنين) في مقر الإمارة بجدة، سفيري جهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، وجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة فوفيت زونغ، كلا على حدة. وجرى خلال الاستقبالين تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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