شكرا لقرائتكم خبر عن ..ويقر إلزام المعتدين على المال العام برد المكاسب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (أ) من المادة (66) من ضريبة الدخل، والمادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة (27) من نظام الضريبة الانتقائية.

كما وافق المجلس في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تعديل المادة (العاشرة) من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، بإضافة النص «وأي مكسب ترتب من ذلك المال»، لتكون المادة بعد تعديلها بالصيغة التالية: (دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال).

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أنه تمت الموافقة على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.

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ويتكون مشروع النظام من 36 مادة ويهدف إلى وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها والتشجيع على المشاركة فيها.

كما يهدف مشروع النظام إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية، وتعزيز سلامة المريض.

وأفاد الصمعان بأن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في الصين لتشجيع التجارة بلا عوائق، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 17/‏ 6/‏ 1440 الموافق 22/‏ 2/‏ 2019.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموقعة من قبل أطراف الاتفاقية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.