شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويسأل «الاتصالات»: أين وعد توفير تقنية الألياف؟ والان مع التفاصيل
وفي السياق ذاته، دعا عضو الشورى محمد آل عباس الهيئة للعمل على تعزيز وإحياء المنافسة بين الشركات الموفرة للخدمات، كما طالبت الدكتورة جواهر العنزي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجراءات أكثر صرامة مع رسائل الاحتيال الواردة على الهواتف الجوالة.
كانت هذه تفاصيل خبر .. ويسأل «الاتصالات»: أين وعد توفير تقنية الألياف؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.