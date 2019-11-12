.. ويسأل «الاتصالات»: أين وعد توفير تقنية الألياف؟

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جدة - خالد شويل - تساءل عضو الشورى الدكتور إياس الهاجري عن أسباب التباطؤ في توفير خدمة تقنية الألياف البصرية، مشيراً إلى أن رؤية 2030 أكدت أن الهدف هو وصول الخدمة إلى مليوني منزل بحلول 2020. جاء ذلك أثناء بحث المجلس لتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وطالبت الدكتورة فاطمة القرني بضرورة إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت خصوصاً مع تكرار الاستهداف الإلكتروني للمواقع السعودية ، فيما أوصت الدكتورة إقبال درندري بإيجاد اتفاقيات مع منصات التواصل الاجتماعي الشائع استخدامها، لتحسين حماية المستخدمين من المحتوى والسلوكيات الضارة المجرمة حسب أنظمة المملكة. وفي السياق ذاته، دعا عضو الشورى محمد آل عباس الهيئة للعمل على تعزيز وإحياء المنافسة بين الشركات الموفرة للخدمات، كما طالبت الدكتورة جواهر العنزي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجراءات أكثر صرامة مع رسائل الاحتيال الواردة على الهواتف الجوالة.



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