شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى»: السعودية حريصة على استقرار اليمن وازدهاره والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض)

أكد مجلس الشورى أن السعودية تحرص على استقرار اليمن وازدهاره، وعلى تكاتف مواطنيه بما يحقق الأمن وينهي التدخلات الخارجية الساعية إلى زرع الإرهاب والفوضى.

وأوضح في بيان خلال جلسته أمس، تلاه الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، أن التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يمثل خطوة مهمة في سبيل جمع الكلمة بين الأشقاء في اليمن، متطلعاً إلى أن تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى تجمع بين مكونات الشعب اليمني للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير لليمن.

ونوه مجلس الشورى بجهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سائلا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين، وأن يبارك في جهودهما الخيرة لجمع كلمة الأشقاء العرب والمسلمين، وأن يحفظ اليمن الشقيق، وأن يتحقق لشعبه الكريم ما يصبو إليه.