شكرا لقرائتكم خبر عن 73 شخصاً.. أول دفعة تحصل على «الإقامة المميزة».. فرز آلاف الطلبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن مركز الإقامة المميزة عن منحها لـ 73 شخصا ينتمون لـ 19 جنسية، يمثلون الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.

وأوضح المركز في بيان أصدره أمس (الإثنين)، أن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة تنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم، وشملت عددا من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها.

ولفت إلى أن طلباتهم خضعت للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وذلك وفقا لإجراءات المركز، فيما لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات.

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وأشار المركز إلى تلقيه آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية من داخل المملكة وخارجها، خلال الأشهر الماضية، حيث عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر بن سليمان العايد: «ترحب المملكة بالجميع سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين في المملكة أو الراغبين في القدوم والعيش على أراضيها، كشركاء فاعلين في المجتمع السعودي، يشعرون بالاستقرار والأمان والرفاه، الذي تتمتع به المملكة بفضل الله ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، إذ ستمكن الإقامة المميزة حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات عدة، وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة».

وأكد أن عملية التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاحة لأي شخص يستوفي الشروط ذات العلاقة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية «سابرك» saprc.gov.sa، مشيرا إلى أن المركز مستمر في منح الإقامة المميزة لدفعات أخرى من المتقدمين فور اكتمال معالجة طلباتهم واستيفاء الشروط اللازمة.