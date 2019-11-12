بـ 388 مليونا.. تنفيذ 48 مبنى تعليميا في الشرقية والمناطق

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تنفيذ 21 مبنى بالمنطقة الشرقية بقيمة إجمالية بلغت 261.361.744 ريالا، وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني. اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تنفيذ 21 مبنى بالمنطقة الشرقية بقيمة إجمالية بلغت 261.361.744 ريالا، وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني. كما وقع على محضري إسناد إلى شركة تطوير للمباني لاستكمال 27 مبنى بإدارات تعليم مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 127.515.080 ريالا، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشاريعها حسب السعة والطلب.



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