السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00) من مساء اليوم الاثنين الموافق 1441/3/14 حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض، حيث تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه ( مقيم يمني الجنسية )، يبلغ من العمر 33 عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.



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كانت هذه تفاصيل خبر الأجهزة الأمنية تلقي القبض على أحد الجناة بعد الاعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية في حديقة الملك عبدالله في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.