“شرطة الرياض” تلقي القبض على طاعن الفرقة المسرحية في حديقة الملز

ألقت شرطة الرياض القبض على مقيم عربي طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله بالملز، بسكين. وأوضحت مصادر بحسب ما نقلته قناة الإخبارية أن حالة المصابين مستقرة، ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً توضح فيه ملابسات وتفاصيل الحادث.

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