شاهد: يوم العزاب في علي بابا بـ150 ريالًا

حققت مبيعات شركة علي بابا الصينية في أول تسع ساعات من مهرجان يوم العزاب 11/ 11، 23 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نحو ثلثي مبيعات شركة أمازون الأمريكية في أحدث ربع سنة. يوم العزاب الصيني، يشبه الجمعة السوداء في السوق الأمريكية، والجمعة البيضاء في بعض المناطق العربية، وابتكره رئيس مجلس إدارة مجموعة علي بابا ومديرها التنفيذي دانيل زانغ عام 2009، وبمناسبة هذا اليوم، نرصد لكم 10 أشياء يمكنك شراءها من علي بابا بأقل من 40 دولارًا (150 ريالًا)، والتي يمكن أن تصلح هدايا لشريك حياتك أو لأطفالك:

1- سيارة كهربائية:

تأتي السيارة الكهربائية للأطفال بمقعدين، وسعر يتراوح من 20 إلى 40 دولارًا (75 إلى 150 ريالًا)

2- بروجيكتور محمول:

يمكنك شراء بروجيكتور صغير محمول، لمشاهدة أفلامك المفضلة من التليفون، بسعر 40 دولارًا (150 ريالًا).

3- هاتف ذكي:

يعرض الموقع آخر قطعة من تليفون هواوي p 20 برو، بسعر يتراوح بين 30 إلى 50 دولارًا (112 إلى 187 ريالًا).

4- بدلة نسائية:

تأتي بدلة نسائية بمختلف الأحجام، واختيارات ألوان متعددة، بسعر 30 دولارًا (112 ريالًا)

5- حقيبة يد:

حقيبة يد أنيقة من ماركة غوتشي الشهيرة، بـ15 دولارًا (56 ريالًا فقط).

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6- ساعة يد:

حقيبة يد أنيقة من ماركة غوتشي الشهيرة، بـ15 دولارًا (56 ريالًا فقط).

7- خلاط كهربائي:

يعرض الموقع أيضًا خلاطًا كهربائيًّا من ماركة براون بسعر 47 دولارًا (176 ريالًا)

8- ماكينة حلاقة:

ماكينة حلاقة للرجال من ماركة براون الألمانية بسعر 43 إلى 50 دولارًا (160- 180 ريالًا).

9- حزام:

يأتي هذا الحزام الجلدي للرجال بسعر 41 دولارًا (153 ريالًا).

10- سرير أطفال:

إذا كنت تستعدين للولادة، يمكن تجهيز غرفة طفلك بهذا السرير المريح، ويأتي بسعر 43 دولارًا (161 ريالًا).