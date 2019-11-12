فيديو.. الهلال الأحمر يباشر حادث طعن في إحدى الفعاليات بمنتزه الملك عبد الله بالملز

باشرت فرقة الهلال الأحمر السعودي المتواجدة والمشاركة في منتزه الملك عبدالله بالملز حـادث طعن مساء اليوم الاثنين، في إحدى الفعاليات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إنه عند الساعة الثامنة مساء تلقى الفرق المشاركة في المنتزه بلاغ من أحد المنظمين بوجود حالات طعن وتم على الفور مباشرة الحادث، وإبلاغ غرفة العمليات بتدعيم الفرقة، وعلى الفور تم توجيه تسع فرق إسعافيه للحدث وتم نقل حالتين طعن عن طريق الهلال الأحمر فيما تم نقل حالتين عن طريق وزارة الصحة. وأضاف وتم نقل الحالات لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، وكانت القيادة الميدانية متواجدة اثناء الحدث وتم الانتهاء من الحدث عند الساعة التاسعة واربع دقائق.