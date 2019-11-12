فيديو.. السلطان قابوس يستقبل الأمير خالد بن سلمان في مسقط

استقبل سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، مساء اليوم الإثنين، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان. ونقل الأمير خالد بن سلمان، للسلطان قابوس، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وللشعب العماني بمزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّل السلطان قابوس نائب وزير الدفاع نقل تحياته وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة بمزيد من التطور والنماء والتقى نائب وزير الدفاع في مسقط، في وقت سابق اليوم، وزيـر المكتب السلطاني العماني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وجرى خلال اللقاء اسـتعراض الـعلاقـات الـثنائـية الـتي تـربـط الـمملكة بسلطنة عمان فـي الـمجالات كافة وسبل تطويرھا بـما يـحقق الـمصالـح المشـتركـة للبلديـن الـشقيقين، وبـحث عـدد مـن الـموضـوعـات ذات الاھتمام المشترك. وكان نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وصل إلى مسقط والوفد المرافق له، اليوم (الإثنين)، في زيارةٍ رسمية.