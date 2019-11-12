«الصحة» تناشد المواطنين بتناول لقاح الالتهاب الرئوي

ناشدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، المواطنين التوجه لأقرب مركز صحي فورًا؛ لتناول لقاح الالتهاب الرئوي.
وعبر صفحتها الرسمية، على «تويتر»، قالت الوزارة: الالتهاب الرئوي قد يمنعك من رؤية أحبابك.. بادر بأخذ لقاح الالتهاب الرئوي من أقرب مركز صحي لك.
ويحدث الالتهاب الرئوي، عندما تمتلئ الحويصلات الهوائية بإفرازات تعيق دخول وخروج الغازات من الجسم، فيحدث اضطراب في الغازات، وتقل نسبة الأكسجين ما يتسبب في ارتباك أداء باقي الأعضاء، فضلا عن احتمالية الإصابة بالفشل التنفسي والذي يؤدي للدخول في غيبوبة، وقد ينتهي الأمر بالوفاة.
وتحدث الإصابة بالالتهاب الرئوي، نتيجة التعرض لعدوى بكتيرية بالجهاز التنفسي لم يستطع جهاز المناعة مقاومتها خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ككبار السن، الأطفال، مرضى السكري، مرضى الفشل الكلوي.
وتظهر أعراض الالتهاب الرئوي، في (ارتفاع درجة حرارة الجسم، سعال شديد، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس.
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