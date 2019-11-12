بالفيديو.. سلطان عُمَان يستقبل الأمير خالد بن سلمان

استقبل سلطان عُمَان قابوس بن سعيد، اليوم الإثنين، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

ونقل نائب وزير الدفاع، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى السلطان قابوس وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار، وفقا للتليفزيون العماني.

كما حمَّل السلطان قابوس لنائب وزير الدفاع نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي مزيدًا من التطور والنماء.

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ووصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، إلى العاصمة العُمَانية مسقط في زيارة رسمية.

وكان في استقبال نائب وزير الدفاع بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق ركن أحمد بن حارث النبهاني، وقائد الجيش السلطاني العماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط عيد بن محمد الثقفي.

ويلتقي نائب وزير الدفاع، خلال الزيارة عددًا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.