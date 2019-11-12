خادم الحرمين الشريفين يكرم الفائزين بجائزة الملك خالد

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها لعام 2019 وبفروعها الثلاثة «شركاء التنمية» و«التميز للمنظمات غير الربحية» و«الاستدامة»، أمس، وسلم الجوائز للفائزين بها، كما تسلم هدية من مؤسسة الملك خالد تشرف بتسليمها له مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، رئيس هيئة جائزة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وأكد الأمير خالد في كلمة في حفل التكريم أن «القطاع غير الربحي هو المحور الثالث من أسس التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي يشهدها وطننا، لذا سعت رؤية المملكة 2030 إلى الارتقاء به، ورفع مساهماته في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، ورفع نسبة المشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي من 7% إلى 33%».

وأضاف «إن رؤية مؤسسة الملك خالد التي تسعى إلى «مجتمع سعودي تتكافأ فيه الفرص ويسعى إلى الازدهار»، لن تنفصل أبدا خلال مسيرتها عن رؤية المملكة وقيادتها الرشيدة، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع غير الربحي، بداية من رؤية الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى عصر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان».

وعبر عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على الدعم الدائم لمؤسسة الملك خالد، وعلى دعمهم أعمال الخير في المملكة والعالم أجمع، ولكل من تعب لأجل الجائزة من أعضاء هيئتها ولجانها المتنوعة وسفرائها في مختلف مناطق المملكة.

وقدم الأمين العام للجائزة سعود بن عبدالرحمن الشمري عرضا عن الجائزة، وأبرز أعمال الفائزين بفروعها الثلاثة.