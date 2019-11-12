شرطة الرياض: القبض على مقيم عربي اعتدى بالطعن على 3 من أعضاء فرقة مسرحية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة 20:00، يوم الإثنين 14 ربيع الأول 1441، حالة اعتداء بالطعن على رجلان وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم لعرض حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض، حيث تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه، وهو مقيم يحمل الجنسية اليمنية، يبلغ من العمر 33 عاما وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحية مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.



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