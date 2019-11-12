مخاطر الدهس تتربص بطلاب القنفذة

أثار مقطع فيديو تداول على نطاق واسع لمجموعةٍ من الطلاب يعبرون طريقًا يشهد حركة مرورية واسعة مخاوف الأهالي وأولياء أمور الطلاب على أبنائهم خوفًا لتعرضهم للدهس، وغياب الإجراءات التي تضمن سلامتهم حتى وصولهم إلى منازلهم. وأوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم القنفذة محمد شار المرحبي أن المقطع أظهر بعض طلاب مدرسة الطفولة المبكرة وابتدائية عاجة التابعة لتعليم القنفذة، مؤكدا أن طلاب وطالبات المدرسة مشمولون بخدمة النقل المدرسي حيث تم تأمين 4 حافلات لهم، مبينا أن الطريق الذي ظهر بالمقطع فرعي وداخل القرية وليس الطريق الدولي جدة جازان، مشيرا إلى أن مدير التعليم محمد الزاحمي وجه بتشكيل لجنة لزيارة المدرسة والوقوف على إجراءات المدرسة المتخذة عند انصراف الطلاب وضمان صعود كل الطلاب للحافلة المخصصة لهم، مؤكدا حرص الإدارة على سلامتهم والعمل وفق الآلية الإجرائية الخاصة بتصعيد الطلاب للحافلات المدرسية.



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