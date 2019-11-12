3 صعوبات تواجه تنفيذ المشاريع الصحية

حددت وزارة الصحة 3 عقبات تواجه تنفيذ المشاريع الإنشائية التابعة لها هي: إدراج تكاليف للمشاريع لا تتناسب مع معدلات الإنجاز وفق خطط العمل، تأخر اعتماد عقود الصيانة والتجهيزات للمشاريع المنتهية إنشائيا، تأخر إيصال الخدمات «المياه والكهرباء وغيرها»، وذلك حسب التقرير السنوي لوزارة الصحة الذي اطلعت عليه «دوت الخليج». ووضعت الوزارة مقترحات تحسين العمل التي تتمثل في مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الوزارة، والتمديد للمقاولين بما يتناسب مع الاعتمادات المالية، وتنسيق وجدولة طرح منافسات الصيانة والتجهيزات لتتوافق مع المدة المحددة لتسليم وتشغيل المشاريع، وتكثيف التنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية لتمكين إيصال الخدمات للمشاريع في الوقت المحدد لعدم تأخير تشغيلها والتمكن من الاستفادة منها.



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