جلسات استشارية لرائدات الأعمال بالقصيم

أقام مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم ممثلاً في لجنة سيدات الأعمال، جلسات استشارية خاصة برائدات الأعمال بالمنطقة في مقر الغرفة الرئيس ببريدة، واستفاد منها 34 فتاة. وأشارت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة سهام القفاري، إلى أن إقامة الجلسات تأتي ضمن خطط اللجنة لزيادة الوعي العملي لرائدات الأعمال بالمنطقة، وإيجاد الحلول لصاحبات المشاريع المتعثرة، مما يسهم في تمكين الأعمال التجارية بالمنطقة الخاصة بالمرأة، ويحقق تنمية اقتصاد المرأة وفق التطلعات والرؤى المنشودة. وبينت أن الجلسات استفاد منها 34 فتاة من رائدات الأعمال، حيث تم تقديم عدة استشارات تختص بسوق العمل الحر، وشملت عدة مجالات في التجارة والقانون والمتاجر الإلكترونية وحلول للمشاريع المتعثرة ماليا أو إداريا. وأوضحت أن الاستشارات قدمها عدد من عضوات اللجنة الأكفاء وهن: الجوهرة العريني نائبة اللجنة «المجال القانوني»، وعضوات اللجنة زينب العرفج «المتاجر الإلكترونية»، ونورة الجربوع، وطرفة العليان «المجال التجاري»، وانضمت من خارج اللجنة المستشارة القانونية أماني اليحيى «المجال القانوني».



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