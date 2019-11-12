السعودية اليوم / "المقومات التنموية في مدن وقرى الخرج" ورشة عمل بمدينة السيح الأربعاء القادم



السيح 14 ربيع الأول 1441هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

‏تنظم محافظة الخرج بالتعاون مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بعد غد الأربعاء ورشة عمل لمناقشة المقومات التنموية في مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.

وتتناول ورشة العمل التي يشارك فيها مسؤولو القطاعات الحكومية ورجال الأعمال وعدد من قيادات الجامعة عدداً من المحاور ومنها المقوم الصناعي والمقوم الاقتصادي والمقوم السياحي والمقوم التعليمي والثقافي والمقوم الزراعي والمقوم العام.

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