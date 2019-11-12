السعودية | الإطاحة بمقيم يمني طعن رجلين وامرأة بفرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله بالرياض

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:04 صباحًا, 12 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00) من مساء اليوم الاثنين الموافق 1441/3/14 حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض، حيث تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه ( مقيم يمني الجنسية )، يبلغ من العمر 33 عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

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