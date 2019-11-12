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فيديو.. سلطان عُمان يستقبل الأمير خالد بن سلمان
ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، في بيت البركة بمسقط، أمس (الاثنين)، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع.
والتقى الأمير خالد بن سلمان، في مسقط، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان الفريق أول سلطان النعماني، كلًّا على حدة.
وبحث نائب وزير الدفاع خلال اللقاءين عددًا من الموضوعات، شملت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والجهود المشتركة لحماية أمن المنطقة.
كما تناول اللقاءان سبل تعزيز الجهود المشتركة لمحاربة التطرف والإرهاب، وسبل تدعيم مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان نائب وزير الدفاع قد وصل، في وقت سابق أمس، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية.
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