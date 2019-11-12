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شكرا لقرائتكم أهالي قرية الثعبان يطالبون بالكهرباء وتسوير المقابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أهالي قرية الثعبان يطالبون بالكهرباء وتسوير المقابر
لإنهاء معاناتهم التي تمتد لسنوات
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
طالب أهالي قرية الثعبان بلدية محافظة قلوة بتوفير خدمات تحتاجها القرية، وإنهاء المعاناة التي تمتد لسنوات وإلى الآن لم يتم حلها.
وقال عدد من أهالي قرية الثعبان لـ”متابعات الخليج 365“: إن طلباتنا تتلخص في تسوير المقابر الموجودة بالقرية، وتوصيل الإنارة لكل المنازل وإلى مخطط القرية المعتمد من عام 1402.
وأضافوا: نطالب بإنشاء حديقة بالمخطط المعتمد، فالقرية بحاجة ماسة إلى هذه الخدمات التي تفقدها، وأملنا في الله ثم في رئيس بلدية محافظة قلوة بتأمين هذه المطالبات.
من جهته أوضح رئيس بلدية قلوة، محمد خميس العويفي، لـ”متابعات الخليج 365“، أن هذه الطلبات سترفع للمجلس البلدي المسؤول الأول عن ترتيب الأولويات وفق الإمكانيات المتاحة، وحسب توزيع النسب للمحافظة والمراكز التابعة لها والأهالي بقرية الثعبان يستاهلون أكثر مما طلبوا.
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