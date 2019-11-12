2019-11-12

إغلاق 6 محطات وقود في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، عن إغلاق 6 محطات وقود في نمار؛ لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية.

وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي: “إنها أشعرت 31 محطة بضرورة المسارعة في معالجة الملاحظات المرصودة عليها”.

وأوضحت أمانة الرياض، أن الزيارات الميدانية شملت 60 محطة بهدف التحقق من تطبيقها لاشتراطات محطات الوقود.







