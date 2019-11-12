- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم إغلاق 6 محطات وقود في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إغلاق 6 محطات وقود في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، عن إغلاق 6 محطات وقود في نمار؛ لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية.
وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي: “إنها أشعرت 31 محطة بضرورة المسارعة في معالجة الملاحظات المرصودة عليها”.
وأوضحت أمانة الرياض، أن الزيارات الميدانية شملت 60 محطة بهدف التحقق من تطبيقها لاشتراطات محطات الوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 6 محطات وقود في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.