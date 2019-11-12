شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس: ورش عمل للمصادر الرقمية واتفاقيات لـ«المجتمع الجامعي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

افتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ورش عمل المصادر الرقمية التي تنظمها عمادة شؤون المكتبات وتعقد في مركز الملك فهد للبحوث الطبية، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والباحثين. وتتنوّع موضوعات ورش العمل بين العلوم البحثية والهندسة والإدارة، إضافة إلى التخصصات الصحية والعلوم الإنسانية.

وعلى هامش الافتتاح تم توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون بين عدد من القطاعات داخل الجامعة وخارجها، تهدف إلى تعزيز نشر المعرفة الرقمية والإلكترونية وخدمة طلاب وطالبات الجامعة بمبادرات وبرامج متنوعة.

وأكد اليوبي أهمية مثل هذه الورش للطلاب والباحثين لزيادة المحصول العلمي بمختلف التخصصات، معتبرا أن دور عمداء وعميدات شؤون المكتبات والمكتبة الرقمية هام في توفير المعلومة بأحدث الأساليب التقنية للمستفيدين، مؤكدا على أن ذلك يتسق مع التطور الكبير علميا وتقنيا، يأتي ذلك مواكبا لأهداف رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

إلى ذلك رحب عميد شؤون المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نبيل قمصاني بالمشاركين في ورش عمل المصادر الرقمية وبعمداء وعميدات شؤون المكتبات الذين سيعقدون اجتماعا على هامش ورش العمل، مبينا أن الاجتماع سيناقش عددا من المحاور في حقل المعلومات والمكتبات تتضمن آلية الاشتراك في قواعد البيانات بالإضافة إلى توحيد الجهود في تحويل كتب المقررات الدراسية إلى كتب إلكترونية والاستفادة مما هو متوفر في سوق النشر. مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به المكتبة الرقمية السعودية، إذ تمثل أضخم تجمع لمصادر المعلومات الرقمية في الوطن العربي من خلال الكتب الرقمية وقواعد المعلومات. ولفت قمصاني إلى أن الرقمنة باتت أمرا في غاية الضرورة مع التحول الكبير الذي يشهده علم المعلومات، مضيفا أن تحويل مصادر المعلومات التقليدية إلى شكل رقمي سيسهم بفاعلية في إتاحتها ومشاركتها مع جمهور أوسع دون التقيد بالموقع الجغرافي وتسهيل الوصول إليها بأشكال متعددة.