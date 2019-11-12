شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: ضبط مقيم طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) ألقت شرطة الرياض القبض على مقيم عربي بحوزته سلاح أبيض (سكين) بعد أن أقدم على طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله اليوم (الاثنين). وأكدت مصادر مطلعة لقناة الإخبارية أن حالة المصابين مستقرة.



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