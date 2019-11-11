أمطار رعدية على 11 منطقة بالمملكة.. غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على بعض مناطق المملكة غدًا. وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير لها، عن طقس غد الثلاثاء: ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان)، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والرياض.

وتوقّعت الهيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة، لافتة إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط، بسرعة 16-38 كم/ساعة، تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، أمّا ارتفاع الموج فسيكون من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي. وفي ما يتعلق بالخليج العربي، فستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف، والموج سيكون خفيف إلى متوسط. وفي ما يلي بيان تفصيلي لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء: