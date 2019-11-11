شاهد: لحظة عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس بالرياض

رصدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس من مقر وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض، حيث بدأ العبور الساعة 3:35م. وشوهد الكوكب على شكل نقطة صغيرة تتحرك في قرص الشمس من اليسار إلى اليمين وسط السحاب الذي كان يحجب الشمس من وقت إلى آخر, ووصل إلى أقرب نقطة من مركز الشمس الساعة 5:05م حتى غربت الشمس عن مدينة الرياض، وسيستمر العبور غير المشاهَد في المملكة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وأوضح مدير المركز الوطني للفلك في المدينة، الدكتور ثامر الرفاعي، أن ظاهرة العبور تحدث عند مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس بسرعة 48 كيلومترًا في الثانية على شكل نقطة، في ظاهرة كونية تتكرر مع كوكب الزهرة، كون مدارهما حول الشمس أصغر من مدار الأرض. وأضاف أن عبور كوكب عطارد يحدث من 12 إلى 13 مرة في القرن الواحد، وعادة يكون خلال شهري مايو ونوفمبر من العام, وسبق أن حدث هذا العبور في تاريخ 1437/8/2هـ الموافق 2016/5/9م، واليوم حدث هذا العبور، وسيكون العبور التالي له بإذن الله بعد 13 عامًا أي في تاريخ 1454/8/9هـ الموافق 2032/11/13م.