بالفيديو #هجوم_حديقه_الملز

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تداول المغردون مقطع فيديوهات حول حادثة #هجوم_حديقه_الملز حيث قام شخص بالهجوم على فرقة موسيقية حاملاً سكين لتسديد طعنات لأعضاء الفرقة ، و أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن فرقة الهلال الأحمر المتواجدة والمشاركة في منتزه الملك عبدالله بالملز باشرت حادث طعن مساء اليوم، وتم تدعيم الفرقة على الفور بفرق أخرى لمباشرة الحدث لتكون في وضع الاستعداد التام.

وقال الجلاجل، إنه «عند الساعة الثامنة مساء، تلقت الفرق المشاركة في المنتزه بلاغًا من أحد المنظمين بوجود حالات طعن»، مؤكدًا أنه تم على الفور مباشرة الحادث، وإبلاغ غرفة العمليات بتدعيم الفرقة.

وتابع، أنه تم توجيه تسع فرق إسعافيه للحدث وتم نقل حالتين طعن عن طريق الهلال الأحمر، فيما تم نقل حالتين أخريين عن طريق وزارة الصحة.

وأشار إلى أن القيادة الميدانية كانت متواجدة أثناء الحدث وتم الانتهاء منه في التاسعة واربع دقائق.

المقطع الأول

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المقطع الثاني

المقطع الثالث

المقطع الرابع



