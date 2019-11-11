︎
.
المقاطع كاملة بالأسفل
تداول المغردون مقطع فيديوهات حول حادثة #هجوم_حديقه_الملز حيث قام شخص بالهجوم على فرقة موسيقية حاملاً سكين لتسديد طعنات لأعضاء الفرقة ، و أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن فرقة الهلال الأحمر المتواجدة والمشاركة في منتزه الملك عبدالله بالملز باشرت حادث طعن مساء اليوم، وتم تدعيم الفرقة على الفور بفرق أخرى لمباشرة الحدث لتكون في وضع الاستعداد التام.
وقال الجلاجل، إنه «عند الساعة الثامنة مساء، تلقت الفرق المشاركة في المنتزه بلاغًا من أحد المنظمين بوجود حالات طعن»، مؤكدًا أنه تم على الفور مباشرة الحادث، وإبلاغ غرفة العمليات بتدعيم الفرقة.
وتابع، أنه تم توجيه تسع فرق إسعافيه للحدث وتم نقل حالتين طعن عن طريق الهلال الأحمر، فيما تم نقل حالتين أخريين عن طريق وزارة الصحة.
وأشار إلى أن القيادة الميدانية كانت متواجدة أثناء الحدث وتم الانتهاء منه في التاسعة واربع دقائق.
المقطع الأول
المقطع الثاني
المقطع الثالث
المقطع الرابع
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو #هجوم_حديقه_الملز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.