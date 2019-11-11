خادم الحرمين يُشرِّف حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م بفروعها الثلاثة (شركاء التنمية)، و(التميّز للمنظمات غير الربحية)، و(الاستدامة).

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، والأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وأعضاء هيئة الجائزة. ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مكانه، بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.