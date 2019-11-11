الأطفال المعنفون في عسير يوقعون خطيًّا للبقاء مع عمهم.. وإحالة القضية للنيابة العامة

أكدت عزلاء الشهراني، والدة الأطفال الخمسة المعنفين، أن وحدة الحماية بمنطقة عسير، أبلغتها بأن أطفالها وقعوا خطيًّا للبقاء عند عمهم، مشيرة إلى أن ما حدث شيء طبيعي «فهم أطفال ويخافون».

وقالت الشهراني، في تصريحات لـ«عاجل»، إن وحدة الحماية بعسير، أبلغتها بمباشرة الحالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية للاطمئنان على سلامة الأبناء واستدعاء المتهمين بالتعنيف وتطبيق نظام الحماية بحقهم، مؤكدة تسليم الأطفال إلى عمهم بعد أخذ الضمانات اللازمة بالمحافظة عليهم ورعايتهم ومواصلة تعليمهم.

وتابعت أن القضية أحيلت إلى النيابة العامة، متسائلة: «كيف يتم تسليمهم لعمهم، وهو لا يملك صك حضانة وهو المعنف مع والدهم».

وكانت الشهراني اتهمت طليقها وشقيقه بإيذاء أطفالها الخمسة والاعتداء عليهم، وقيام عمّهم بتهديدها بنشر صور تم الاستيلاء عليها من هاتفها الجوال إذا تقدمت ببلاغ إلى الجهات المختصة لكشف الجريمة.

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وطالبت بسرعة التدخل لإنقاذ أبنائها الخمسة، مؤكدة أنهم يتعرضون للعنف من قبل والدهم وعمهم، منذ طلاقها، وانتقالها إلى المنطقة الشرقية للسكن؛ بسبب تعرضها للمضايقات من قبل طليقها بعد أن «سلب منها أبناءها واختفى»، حسب تعبيرها.

ودخلت هيئة حقوق الإنسان، على خط الأزمة، مؤكدة أنها تابعت مع الجهات المختصة مباشرة واقعة اتهام مواطنة لطليقها وشقيقه بإيذاء أطفالها الخمسة والاعتداء عليهم، المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت هيئة حقوق الإنسان: «إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف تؤكد هيئة حقوق الإنسان أنها تابعت مع الجهات المختصة مباشرة الواقعة».

وأشارت الهيئة إلى أنه جارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.