«اليسر للإجارة» و«إكسايت للإلكترونيات» توقعان اتفاقية لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي للعملاء

أبرمت شركة اليسر للإجارة والتمويل اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «إكسايت للإلكترونيات» وهي إحدى شركات الإلكترونيات الاستهلاكية الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير خدمات التمويل الاستهلاكي لعملائها عبر برنامج المرابحة للراغبين في شراء الأجهزة الالكترونية من فروع «إكسايت للإلكترونيات».

وتسهل الاتفاقية على العملاء عملية الشراء وامتلاك المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية من خلال شركة اليسر عبر برنامجها التمويلي لإعادة البيع من أجل الربح «مرابحة».

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء إكسايت من دفع قيمة مشترياتهم عبر أقساط متفق عليها خلال فترات سداد مرنة تصل إلى 24 شهرًا.

وستفتح شركة اليسر مكاتب لها في جميع متاجر إكسايت في المملكة، مع ممثلين مخصصين لدعم العملاء في المعرض، ويمكن للعملاء الراغبين بشراء سلع مرتفعة الثمن من تقديم طلب تمويل عبر برنامج «مرابحة»، والذي يمكنهم من تمويل شراء البضائع وفق ضوابط التمويل الاستهلاكي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وسيحصل العملاء على الموافقة الفورية على التمويل، بمعدلات فائدة منخفضة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخطط التمويل المخصصة التي تمكنهم من الحصول على المشتريات الشخصية، وتلبية احتياجاتهم المالية.

وتم تدشين الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للإجارة والتمويل، بدر بن خلف الشمري، ومدير عام شركة إكسايت للإلكترونيات سيدريك جونيه من شركة إكسايت للإلكترونيات، خلال مناسبة احتفالية في صالة عرض إكسايت الرئيسة في الرياض حضرها كبار مسؤولي الشركتين ونخبة من مختلف وسائل الإعلام.

وقال الاستاذ مشعل الفداغ مدير التسويق لشركة اليسر للإجارة والتمويل إننا سعداء بتدشين هذه الاتفاقية والتي ستتيح لعملاء اليسر وإكسايت للإلكترونيات الحصول على فرصة أفضل وخيارات أوسع لشراء احتياجاتهم من المنتجات الإلكترونية وفق نظام التسهيلات الذي تقدمه اليسر من خلال هذه الاتفاقية ويؤكد دور شركة اليسر القيادي وأهمية التعاون مع شركات الأعمال المتسارعة النمو، مثل شركة إكسايت؛ ما يعكس مهمتها في تقديم خطط تمويل شخصية مخصصة للمستهلكين في المملكة العربية السعودية.

وفي المقابل، فإن دور شركة إكسايت يشير إلى أن الشراكة مع شركة اليسر للإجارة والتمويل، يوفر خدمة ثرية وذات قيمة مضافة لعملائها في المملكة العربية السعودية؛ ما يعزز تجربتهم في التسوق، وخدمات ما بعد البيع، ويسمح لهم شراء ما يحتاجونه والاستمتاع بمجموعة واسعة من المنتجات ذات الجودة العالية الموجودة في معارض الشركة.

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معلومات هامة:

حول شركة اليسر للإجارة والتمويل

تأسست شركة اليسر للإجارة والتمويل في 2004، وهي إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة، والتي أصبحت الخيار الأول في عالم التمويل، مما يدل على دورها الريادي في المملكة العربية السعودية في تمويل الخدمات من خلال إنشاء برامج تمويل متنوعة ومختلفة تتوافق مع احتياجات الأفراد والشركات. وتم تصنيف شركة اليسر للإجارة والتمويل في المرتبة الأولى بين شركات الإجارة والتمويل الأخرى المنتشرة في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. كما أنها فازت بالعديد من الجوائز الوطنية والإقليمية والعالمية.

حول صناعات الغانم

تعتبر شركة إكسايت للإلكترونيات- الغانم للإلكترونيات- أكبر متاجر التجزئة الإلكترونية متعددة العلامات التجارية في الكويت، وواحدة من أسرع العلامات التجارية للإلكترونيات الاستهلاكية نموًا في المملكة العربية السعودية، ولديها 7 متاجر في منطقة الرياض، وتواصل التوسع وفقا لخططها الحالية.

وتقدم إكسايت مجموعة من أكثر من 300 علامة تجارية عالمية، وهي المزود الرائد لمنتجات التكنولوجيا والخدمات والحلول. كما أنها تقدم خدماتها الخبيرة للمستهلكين وأصحاب الأعمال الصغيرة بأسعار لا تقبل المنافسة. ويمكن لعملاء الشركة التمتع بتجربة تسوق ديناميكية ومريحة وممتعة في المتجر، من خلال التعامل مع ممثلي خدمة العملاء، أو عبر الانترنت في الموقع الإلكتروني:www.xcite.com.sa ، الأمر الذي يسهل على العملاء انتقاء المنتجات الالكترونية التي يرغبون والحصول عليها بيسر.