دورة إسعافات و25 عاما شرطان لقيادة الحافلات المدرسية

حددت اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي التي طرحت الهيئة العامة للنقل مسودتها، أمس، نحو 7 اشتراطات في قائد الحافلات المدرسية والجامعية، أبرزها ألا يقل السن عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على دورة إسعافات أولية معتمدة. بينما تضمنت 191 مخالفة تراوحت عقوباتها بين 500 و5 آلاف ريال. أبرز المخالفات وعقوباتها في اللائحة - ممارسة النشاط بدون ترخيص 5 آلاف ريال - تشغيل سائق بدون بطاقة سائق 3 آلاف



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